Пьяный россиянин на большой скорости сбил пять человек и попал на видео
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина за рулем Hyundai сбил пять человек на высокой скорости
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина за рулем Hyundai на большой скорости сбил пятерых человек и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Ni Mash.
На кадрах видно, что группа людей идет по дороге у здания — их сбивает автомобиль. Из-за большой силы удара часть россиян ударяется о фасад дома.
По данным канала, водитель не справился с управлением. Его и пяти пострадавших доставили в медучреждение. Большинству россиян оказали первую помощь и отпустили, двух женщин оставили в больнице.
Ранее в Новосибирске пьяная женщина не справилась с управлением и сбила двух детей на тротуаре. Пострадавших госпитализировали.