В Новосибирске пьяная женщина сбила двух детей на тротуаре

В Новосибирске пьяная женщина не справилась с управлением и сбила двух детей на тротуаре. Об этом сообщает со ссылкой ТАСС на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что нетрезвая водительница 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer съехала с дороги у дома №49 по улице Невельского и совершила наезд на двух пешеходов. В настоящее время они доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в январе на Университетском проспекте на юго-западе Москвы водитель сбил женщину с 11-летним ребенком на пешеходном переходе. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель на иномарке сбивает на пешеходном переходе женщину, идущую с девочкой. Россиянин не стал останавливаться и оказывать помощь пострадавшим.

Водитель иномарки Subaru, которого считают предполагаемым виновником ДТП, заявил, что не знал о существовании в этом месте пешеходного перехода, отметили представители оперативных служб.