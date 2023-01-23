Дрю Бэрримор раскрыла необычный способ быть счастливой после разводов

The List: Дрю Бэрримор призналась, что общение с бывшими мужьями делает ее счастливой

Актриса Дрю Бэрримор призналась, что общение с бывшими мужьями делает ее счастливой. Откровенное заявление она сделала в своем шоу, сообщает издание The List.

Во время беседы с Кейт Хадсон на «Шоу Дрю Бэрримор» звезда фильмов «Инопланетянин» и «Ангелы Чарли» раскрыла необычный способ быть счастливой после разводов. Она призналась, что любит общаться с бывшими и вспоминать их добрым словом как в повседневной жизни, так и в ток-шоу. Притворяться, что бывших не существует, легче, чем работать над своим прошлым, уверена актриса. Но она выбрала другой путь — радоваться за мужчин, которых когда-то любила. «Это отличный способ обрести собственное счастье», — уверяет Бэрримор.

Личная жизнь Бэрримор была наполнена романами, помолвками, свадьбами и разводами. Актриса трижды была замужем: за владельцем баров Джереми Томасом, за актером Томом Грином и за арт-консультантом Уиллом Копельманом.

Бэрримор признавалась, что из-за проблем с родителями начала рано увлекаться парнями. Она всегда встречалась с выходцами из известных семей, актерами, продюсерами и топ-менеджерами Голливуда. Она старается не отзываться плохо о бывших избранниках.

Однажды героем шоу Бэрримор стал ее экс-бойфренд Джастин Лонг. Они долго не виделись и во время съемок забыли, что находятся в студии, настолько душевной была их встреча. Бывшие партнеры обсуждали, как она делала ему комплименты в эфире других программ, и вспоминали, как вместе проводили время. Каждый из них заявил, что с признательностью вспоминает роман, закончившийся ничем.

Ранее Дрю Бэрримор рассказала, почему ее перестал интересовать секс без обязательств. Она заявила, что ей трудно находить время для свиданий, потому что она в одиночку воспитывает двоих детей и занята на работе.