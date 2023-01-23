Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:28, 23 января 2023Культура

Названы номинанты антипремии «Золотая малина»

Фильм «Блондинка» стал номинантом в восьми категориях антипремии «Золотая малина»

Кадр: Фильм «Блондинка»

Названы номинанты 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли стал номинантом сразу в восьми категориях: «Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара», «Худший сценарий» и других. Проект «Доброго траура», соавтором которого выступил Machine Gun Kelly, получил семь номинаций, а ремейк «Пиноккио» — шесть.

Картина «Морбиус» с Джаеродм Лето стала еще одним лидером антипремии. Ее номинировали в категориях «Худший фильм», «Худший актер» и «Худший режиссер».

В категорию «Худшая мужская роль» попали Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Пит Дэвидсон, Machine Gun Kelly и Джаред Лето. В аналогичной номинации среди актрис были отмечены Дайан Китон, Алисия Сильверстоун, Райан Кира Армстронг, Кая Скоделарио и Брайс Даллас Ховард.

Церемония вручения антипремии «Золотая малина» состоится 11 марта.

Ранее Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов кинопремии «Золотой орел» за 2022 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Европейской экономике спрогнозировали рост
Глава Татарстана раскрыл Путину траты региона на спецоперацию
Названы номинанты антипремии «Золотая малина»
Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы
В России будут развивать туризм в новых регионах страны
В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ
В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.