Названы номинанты антипремии «Золотая малина»

Фильм «Блондинка» стал номинантом в восьми категориях антипремии «Золотая малина»

Названы номинанты 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли стал номинантом сразу в восьми категориях: «Худший фильм», «Худший актер второго плана», «Худшая экранная пара», «Худший сценарий» и других. Проект «Доброго траура», соавтором которого выступил Machine Gun Kelly, получил семь номинаций, а ремейк «Пиноккио» — шесть.

Картина «Морбиус» с Джаеродм Лето стала еще одним лидером антипремии. Ее номинировали в категориях «Худший фильм», «Худший актер» и «Худший режиссер».

В категорию «Худшая мужская роль» попали Том Хэнкс, Сильвестр Сталлоне, Пит Дэвидсон, Machine Gun Kelly и Джаред Лето. В аналогичной номинации среди актрис были отмечены Дайан Китон, Алисия Сильверстоун, Райан Кира Армстронг, Кая Скоделарио и Брайс Даллас Ховард.

Церемония вручения антипремии «Золотая малина» состоится 11 марта.

Ранее Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов кинопремии «Золотой орел» за 2022 год.