Объявлены номинанты премии «Золотой орел»

«Сердце Пармы» стало одним из номинантов «Золотого орла» в категории «Лучший фильм»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов кинопремии «Золотой орел» за 2022 год. Шорт-лист был размещен на сайте Академии.

Претендентами на звание «Лучшего фильма» стали картины «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и «Чемпион мира» Алексея Сидорова.

В номинации «Лучшая женская роль в кино» представлены актрисы Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), Дарья Жовнер («Первый Оскар») и Елена Ербакова («Сердце Пармы»). За награду в номинации «Лучшая мужская роль» будут бороться Никита Ефремов («Здоровый человек»), Антон Момот («Первый Оскар») и Иван Янковский («Чемпион мира»).

Среди претендентов в номинации «Лучший телевизионный сериал» — «Алиби» Нурбека Эгена, «Елизавета» Дмитрия Иосифова и «Исправление и наказание» Анны Пармас. За звание лучшего сериала онлайн-платформ поборются такие проекты, как «Ваша честь» Константина Статского, «Нулевой пациент» Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, а также «Художник» Тимура Алпатова.

Церемония вручения наград XXI ежегодной премии «Золотой Орел» состоится 27 января 2023 года.

Ранее американская киноакадемия представила шорт-лист номинантов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях.