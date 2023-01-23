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15:12, 23 января 2023Россия

Четверо россиян погибли в аварии с перевозившим пациентов микроавтобусом

В Пермском крае в ДТП с перевозившим пациентов микроавтобусом погибли четыре человека

Фото: Shutterstock

В Пермском крае произошла смертельная авария с участием микроавтобуса, который перевозил пациентов из больницы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло на 169-м километре дороги «Кунгур-Соликамск» — там близ поселка Усьва столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус. Погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Уточняется, что микроавтобус перевозил пациентов из городской больницы Гремячинска в Губаху. Погибли водитель транспортного средства и три его пассажира.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая смертельная авария с участием пяти автомобилей, в том числе машины скорой помощи. Водитель BMW во время перестроения выехал на разделительную полосу и столкнулся с двигавшейся по ней в обратном направлении скорой. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали.

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Анастасия Шейкина
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