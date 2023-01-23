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08:07, 23 января 2023Мир

Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции

Posta: Эрдоган в понедельник намерен обсудить вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции
Тайип Эрдоган

Тайип Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабинетом министров в понедельник, 23 января, процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Posta.

Помимо этого, Эрдоган также затронет вопрос антитурецких демонстраций, которые прошли в Стокгольме. «Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни», — сказано в публикации. Уточняется, что еще одной темой для обсуждения станет растущая напряженность между Анкарой и Стокгольмом.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеция не получит поддержку в вопросе членства в НАТО, если будет игнорировать провокации террористов. Он потребовал пересмотреть подходы.

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Варвара Кузьмина
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