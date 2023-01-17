Турция назвала условие для вступления Швеции в НАТО

Минюст: Турция не сможет поддержать Швецию, если она будет игнорировать террористов

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, если Швеция желает добиться положительного решения Турции касательно присоединения к альянсу, то Стокгольм должен выполнить свои обязательства в рамках договоренностей с Анкарой. Он напомнил, что Швеция и Финляндия согласились поддерживать Турцию в сфере безопасности, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.

Министр отреагировал на прошедшую в Стокгольме акцию сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). «Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки. Подходы должны быть пересмотрены», — заявил Боздаг.

Акция РПК прошла в Стокгольме 11 января. Ее участники повесили манекен, похожий на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 16 января стало известно, что прокуратура не увидела в ней ничего противозаконного. «Поступило дело о клевете, однако я посчитал, что случившееся не может быть признано актом диффамации, поэтому принял решение не начинать предварительное расследование», — высказался прокурор Лукас Эрикссон.

Ранее Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Он напомнил, что выдача ряда лиц была условием, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено.