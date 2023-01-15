Эрдоган заявил о невыполнении Швецией и Финляндией условий Турции

Эрдоган сообщил, что Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче порядка 130 террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 террористов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, какие условия Турция выдвигала, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено. «Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было», — сообщил он.

Эрдоган добавил, что Стокгольм в частности отказал в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, которого в Турции приговорили к лишению свободы.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне 2022 года обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Анкарой в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.