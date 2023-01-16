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15:57, 16 января 2023Мир

Швеция отказалась расследовать акцию с манекеном Эрдогана

Швеция отказалась расследовать акцию сторонников РПК с похожим на Эрдогана манекеном

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Судебные власти Швеции отказались расследовать акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией) с манекеном, похожим на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Aftonbladet.

Демонстрация прошла 11 января в Стокгольме. По информации издания, прокуратура Швеции не увидела ничего противозаконного в действиях участников акции. «Поступило дело о клевете, однако я посчитал, что случившееся не может быть признано актом диффамации, поэтому принял решение не начинать предварительное расследование», — высказался прокурор Лукас Эрикссон.

Ранее Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Он напомнил, что выдача ряда лиц была условием, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено.

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Виктория Кондратьева
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