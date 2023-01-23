ЕС захотел получить прибыль с замороженных активов России

Глава Евросовета Мишель заявил об интересе ЕС использовать активы РФ для поддержки Украины

Европейский союз (ЕС) хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова передает Financial Times.

Мишель призвал европейских лидеров продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. «Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это совершенно ясно», — подчеркнул он.

Глава Евросовета понадеялся, что власти ЕС будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что ЕС изучает способы конфискации активов ЦБ в соответствии с международными правилами и, в частности, думает об их потенциальном использовании. В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов.