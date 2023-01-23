В США объяснили нежелание Германии поставлять Украине танки примером из истории

NYT: Берлин не передает Киеву танки из-за нацистской агрессии в годы Второй мировой войны

Нежелание Германии поставлять Киеву танки связано с нацисткой агрессией во времена Второй мировой войны, считают обозреватели газеты New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.

Они подчеркнули, что немцы хранят в памяти события того времени, а результаты опросов населения демонстрируют нежелание граждан передавать технику. «Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», — отметил Стивен Сокол, президент Американского совета по ФРГ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что главы военных ведомств стран НАТО обсудили вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Киева.