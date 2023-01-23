Российская стилистка раскрыла число необходимых для стильного образа вещей

Стилистка Скороходова: для стильного образа необходим капсульный гардероб из 8-15 вещей

Российская стилистка Анна Скороходова раскрыла число необходимых для стильного образа вещей. Комментарий эксперта приводит «Радио 1».

По словам специалистки, многие люди путают понятия «мода» и «стиль». Так, к первому она отнесла трендовые предметы гардероба, которые меняются каждый сезон, а к последнему — вечно актуальную одежду. По этой причине она посоветовала составить капсульный гардероб, исходя из индивидуальных особенностей фигуры. В него, по мнению Скороходовой, должно входить 8-15 изделий, из которых можно создать четыре-шесть образов. Среди них — водолазки, футболки, джинсы, брюки и свитера.

«Необходимо найти базовое понимание трендов и внедрить в свою жизнь капсульный гардероб. Для него не нужно много денег, главное — правильно подбирать одежду, чтобы она вся сочеталась между собой», — пояснила Скороходова.

Ранее в январе стилистка Молли (фамилия неизвестна) с никнеймом @molliecampsie раскрыла простое правило, которое поможет создать идеальный наряд. По словам блогерши, при создании удачного повседневного образа следует руководствоваться формулой «два на два», которая заключается в том, чтобы скомбинировать два модных предмета гардероба с двумя изделиями базового стиля.