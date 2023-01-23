Российская стилистка раскрыла число необходимых для стильного образа вещей
Российская стилистка Анна Скороходова раскрыла число необходимых для стильного образа вещей. Комментарий эксперта приводит «Радио 1».
По словам специалистки, многие люди путают понятия «мода» и «стиль». Так, к первому она отнесла трендовые предметы гардероба, которые меняются каждый сезон, а к последнему — вечно актуальную одежду. По этой причине она посоветовала составить капсульный гардероб, исходя из индивидуальных особенностей фигуры. В него, по мнению Скороходовой, должно входить 8-15 изделий, из которых можно создать четыре-шесть образов. Среди них — водолазки, футболки, джинсы, брюки и свитера.
«Необходимо найти базовое понимание трендов и внедрить в свою жизнь капсульный гардероб. Для него не нужно много денег, главное — правильно подбирать одежду, чтобы она вся сочеталась между собой», — пояснила Скороходова.
Ранее в январе стилистка Молли (фамилия неизвестна) с никнеймом @molliecampsie раскрыла простое правило, которое поможет создать идеальный наряд. По словам блогерши, при создании удачного повседневного образа следует руководствоваться формулой «два на два», которая заключается в том, чтобы скомбинировать два модных предмета гардероба с двумя изделиями базового стиля.