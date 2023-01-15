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13:23, 15 января 2023Ценности

Стилистка раскрыла простое правило для создания идеального наряда

Блогерша molliecampsie: создать идеальный наряд помогут две модные и две базовые вещи

Кадр: @molliecampsie

Стилистка Молли (фамилия неизвестна) с никнеймом @molliecampsie раскрыла простое правило, которое поможет создать идеальный наряд. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 204 тысяч человек.

По словам блогерши, при создании удачного повседневного образа следует руководствоваться формулой «два на два». которая заключается в том, чтобы скомбинировать два модных предмета гардероба с двумя изделиями базового стиля. Так, на размещенных кадрах она предстала в оверсайз-пиджаке черного цвета, штанах прямого кроя, белой футболке и кедах

Кадр: @molliecampsie

«Две стильные вещи — мой блейзер и эти широкие брюки. Две повседневные вещи — футболка и кеды марки Converse. И все вместе это просто работает», — заявила девушка.

В декабре австралийская стилистка дала советы по разумному выбору одежды во время шопинга. В первую очередь жительница Мельбурна Мелисса Мургана призвала подписчиков покупать вещи в магазинах только в том случае, если они не вызывают дискомфорт при примерке.

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Алина Гостева
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