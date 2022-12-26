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04:01, 26 декабря 2022Ценности

Стилистка дала советы по разумному выбору одежды в магазинах

Австралийская стилистка Мургана призвала подбирать одежду в зависимости от типа фигуры

Фото: @melissagotstyle

Австралийская стилистка дала советы по разумному выбору одежды во время шопинга. Соответствующий ролик опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В первую очередь жительница Мельбурна Мелисса Мургана призвала подписчиков покупать вещи в магазинах только в том случае, если они не вызывают дискомфорт при примерке. «Если вы чувствуете себя некомфортно, лучше откажитесь от такого наряда», — пояснила она и добавила, что не следует приобретать практически одинаковые предметы гардероба.

В заключение эксперт по стилю порекомендовала подбирать одежду в зависимости от типа фигуры. Кроме того, по словам Мурганы, следует подбирать образы согласно посадке на теле, не обращая при этом внимание на размер изделий. «Выбросьте размер из головы — главное, как вещь сидит на вас! В каждом бренде размерная сетка отличается», — уточнила специалистка.

Ранее в декабре блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала универсальные вещи для стильного образа полных женщин. Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.

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Майя Пономаренко
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