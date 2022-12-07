Блогерша назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин

Блогерша Софи Хьюз назвала черный оверсайз-пиджак универсальной вещью для полных женщин

Блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин. Ее комментарии приводит The Sun.

32-летняя юзерша также является обладательницей нестандартных форм и регулярно публикует в сети материалы, где демонстрирует модные наряды. По словам Хьюз, она любит свое тело, несмотря на крупный живот и шрамы на коже.

Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы. «Вам просто необходимо инвестировать в эти вещи, потому что их можно сочетать с чем угодно!» — заявила она.

Помимо этого, инфлюэнсерша назвала классические бежевое пальто и белую рубашку одеждой, которая никогда не выйдет из моды. «Эти наряды добавят вам элегантности, а еще они подходят любому типу фигуры», — добавила она. В заключение девушка посоветовала носить массивные белые кроссовки. По ее словам, это одна из самых универсальных моделей обуви, на покупку которой ее вдохновили спортивные образы принцессы Дианы.

В ноябре блогерша Тесс Монтгомери назвала две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста. Модный эксперт отметила, что женщинам старше 50 лет следует приобретать удобную и стильную одежду и аксессуары, которые долго прослужат и будут актуальны в любое время.