Блогерша назвала две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста

Блогерша Тесс Монтгомери: женщинам старше 50 лет следует купить тренчкот в стиле Burberry

Блогерша Тесс Монтгомери назвала две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

Модный эксперт отметила, что женщинам старше 50 лет следует приобретать удобную и стильную одежду и аксессуары, которые долго прослужат и будут актуальны в любое время. Так, она посоветовала купить классическую сумку марки Chanel и тренчкот в стиле милитари, который можно встретить в ассортименте бренда Burberry, или их аналоги.

В то же время собеседница издания призвала читательниц с помощью одежды подчеркивать свою индивидуальность. «Одно из больших преимуществ старения заключается в том, что со временем мы привыкаем чувствовать себя более комфортно в собственном теле. К 40-50 годам мы знаем, кто мы и что нам нравится. Главный совет — полностью игнорировать тренды и вместо этого определить свой личный стиль», — заявила она.

Ранее в ноябре известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая назвала необходимые в женском гардеробе вещи.