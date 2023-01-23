Названы самые популярные направления для отдыха на февральских праздниках

Anex Tour: на февральские праздники россияне активно бронируют отдых в Таиланде и ОАЭ

На февральские праздники россияне активно бронируют отдых в Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Самые популярные направления для отдыха в этот период оператор Anex Tour назвал на конференции «Секретная сила Anex Tour и партнеров» в Анталье, передает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что речь идет об отдыхе на длинных выходных в феврале с захватом 8 марта. Из зарубежных направлений в компании также выделили Турцию и Индию.

«Однако Индия уже немного уступает свои позиции Шри-Ланке. Последняя чуть позже открыла въезд для туристов, однако затем по популярности стала плотно догонять Таиланд», — рассказал директор департамента коммуникаций и дистрибуции Anex Tour Константин Гулевич.

В российский топ по доле продаж у туроператора вошли горнолыжный курорт Шерегеш, Калининград, Байкал. Помимо этого, в него попали Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«Также я добавил бы сюда Москву, потому что она, по тем данным, что нам предоставил столичный офис по туризму, получила небывалый приток туристов. И мы видим серьезный пул отдыхающих, которые планируют свой отдых с вылетом из Москвы и комбинируют его с отдыхом в столице», — добавил Гулевич.

Ранее россиянам назвали способ выгодно отдохнуть на предстоящих февральских праздниках. Самыми бюджетными направлениями для путешествий в этот период турагенты назвали Шри-Ланку и Индию.