Раскрыта возможность выгодно отдохнуть за границей на февральских праздниках

Турагенты назвали Шри-Ланку и Индию самыми бюджетными направлениями для отдыха в феврале

Турагенты раскрыли российским путешественникам возможность выгодно отдохнуть за границей на февральских праздниках. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

По мнению экспертов туротрасли, в последний зимний месяц снижения цен на туры в жаркие страны не ожидается, к тому же возросший спрос на популярные пляжные направления только способствует повышению стоимости туров. Среди самых бюджетных вариантов специалисты назвали Шри-Ланку и Индию, поскольку в Турции и Египте сейчас не сезон.

«Например, в Турции зимой мало отелей открыто, стоимость путевок начинается от 72 тысяч рублей на двоих. В ОАЭ можно улететь от 97 тысяч рублей на двоих, в Египет от 98 тысяч, в Шри-Ланку — от 120 тысяч, — рассказала турагент Вера Абрамова. — В Индии на праздниках можно отдохнуть от 106 тысяч, но стоит отметить, что в январе такие же туры могут стоить на 50 тысяч дешевле».

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. Зимовать в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.

