Раскрыта возможность выгодно отдохнуть за границей на февральских праздниках
Турагенты раскрыли российским путешественникам возможность выгодно отдохнуть за границей на февральских праздниках. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».
По мнению экспертов туротрасли, в последний зимний месяц снижения цен на туры в жаркие страны не ожидается, к тому же возросший спрос на популярные пляжные направления только способствует повышению стоимости туров. Среди самых бюджетных вариантов специалисты назвали Шри-Ланку и Индию, поскольку в Турции и Египте сейчас не сезон.
«Например, в Турции зимой мало отелей открыто, стоимость путевок начинается от 72 тысяч рублей на двоих. В ОАЭ можно улететь от 97 тысяч рублей на двоих, в Египет от 98 тысяч, в Шри-Ланку — от 120 тысяч, — рассказала турагент Вера Абрамова. — В Индии на праздниках можно отдохнуть от 106 тысяч, но стоит отметить, что в январе такие же туры могут стоить на 50 тысяч дешевле».
Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. Зимовать в дальних странах туристов стимулирует, в частности, распространение удаленной работы. Кроме того, востребованы у туристов Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.