Зафиксирован рост разрушительных лесных пожаров

Ecosphere: в Калифорнии зафиксировали рост сильных пожаров

Ученые Калифорнийского университета выявили беспрецедентное увеличение количества сильных лесных пожаров в Сьерра-Неваде и южной части Каскадных гор. Статья исследователей опубликована в журнале Ecosphere. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.

Специалисты проанализировали данные о пожарах, зафиксированных Лесной службой США и Google Earth Engine. Оказалось, что в лесах с низкой и средней высотой деревьев среднегодовая площадь, которая выгорает от слабой до умеренной степени тяжести, за век уменьшилась с 90 до 60-70 процентов. В то же время площадь «плохих» пожаров, при которых уничтожается более 95 процентов надземной биомассы, увеличилась почти в пять раз — с 10 до 43 процентов.

«Хорошим» пожаром называют возгорание от слабой до умеренной степени тяжести, к которому адаптированы доминирующие виды в лесах, состоящих из дубов, желтой сосны и смешанных хвойных деревьев. Обычно они возникают из-за молнии или специально устраиваются людьми в целях обогащения и восстановления почвы. Однако сейчас большая часть горящих лесов погибает из-за разрушительных пожаров. По словам ученых, само существование горных хвойных лесов в Калифорнии находится под угрозой, особенно в южной части штата.

Сильные пожары в этих типах лесов оказывают серьезный и долгосрочный эффект на биоразнообразие, накопление углерода, биогеохимию почвы, качество воздуха и лесовосстановление.

