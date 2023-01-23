Аквариумная рыбка научилась играть в приставку и разорила владельца

Essentially Sports: мужчина научил рыбку играть в компьютерную игру и лишился денег

Пользователь YouTube из Японии решил научить свою аквариумную рыбку играть в компьютерные игры и лишился денег. Об этом сообщает Essentially Sports.

Мужчина по имени Мутэкимару решил проверить, сможет ли его аквариумная рыбка играть в Pokemon Violet на приставке Nintendo Switch. Он установил камеру в ее аквариум и при помощи специального программного обеспечения начал отслеживать движения рыбки. После этого блогер запустил прямую трансляцию, чтобы зрители тоже могли наблюдать за происходящим.

Во время стрима произошел сбой в игре. Рыба не смогла понять, что игра завершилась, продолжила движение и чуть не разорила владельца. Она каким-то образом правильно ввела числовые последовательности и использовала банковскую карту Мутэкимару, чтобы успешно пополнить его счет на сумму 500 иен (263 рубля).

Более того, данные кредитной карты мужчины стали видны зрителям. Это продолжалось до тех пор, пока японец не выключил игровую приставку. После этого он позвонил в офис Nintendo и потребовал возврата денег.

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