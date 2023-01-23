Похороны четырехлетней девочки закончились убийством ее дяди

Jamaica Star: на Ямайке мужчина зарезал родственника на похоронах четырехлетней девочки

На Ямайке дядю умершей девочки зарезали во время ее похорон. Об этом сообщает Jamaica Star.

Четырехлетняя Акайлия Маклейн из города Хаддерсфилд скончалась 13 января от болезни сердца, которой страдала с рождения. Во время похорон в воскресенье, 15 января, между родственниками покойной возникла ссора. По данным полиции, перепалка закончилась тем, что мужчина, имя которого не называется, выхватил нож и смертельно ранил дядю Маклейн, 60-летнего Марвина Уотсона. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия. Известно, что ему около 30 лет и ранее у него были проблемы с законом. Изначально родные девочки заявили, что он тоже был дядей покойной, но в полиции эту информацию не подтвердили. Ни один из присутствовавших на похоронах не смог назвать причины конфликта.

«Не знаю, как мы справимся с этим. Одно горе, потом другое. Не знаю, что там случилось, но точно ничего хорошего», — сказала женщина по имени Кайон, которая приходится племянницей погибшему и сестрой подозреваемому.

Она добавила, что Уотсон работал строителем и был очень хорошим, добрым человеком.

В июле 2022 года сообщалось, что на Ямайке автомобиль с мертвым водителем врезался в людей, копавших могилу. Жертвами ДТП стали три человека.