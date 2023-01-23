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11:08, 23 января 2023Из жизни

Похороны четырехлетней девочки закончились убийством ее дяди

Jamaica Star: на Ямайке мужчина зарезал родственника на похоронах четырехлетней девочки

Фото: Andrew P. Smith / Reuters

На Ямайке дядю умершей девочки зарезали во время ее похорон. Об этом сообщает Jamaica Star.

Четырехлетняя Акайлия Маклейн из города Хаддерсфилд скончалась 13 января от болезни сердца, которой страдала с рождения. Во время похорон в воскресенье, 15 января, между родственниками покойной возникла ссора. По данным полиции, перепалка закончилась тем, что мужчина, имя которого не называется, выхватил нож и смертельно ранил дядю Маклейн, 60-летнего Марвина Уотсона. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия. Известно, что ему около 30 лет и ранее у него были проблемы с законом. Изначально родные девочки заявили, что он тоже был дядей покойной, но в полиции эту информацию не подтвердили. Ни один из присутствовавших на похоронах не смог назвать причины конфликта.

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«Не знаю, как мы справимся с этим. Одно горе, потом другое. Не знаю, что там случилось, но точно ничего хорошего», — сказала женщина по имени Кайон, которая приходится племянницей погибшему и сестрой подозреваемому.

Она добавила, что Уотсон работал строителем и был очень хорошим, добрым человеком.

В июле 2022 года сообщалось, что на Ямайке автомобиль с мертвым водителем врезался в людей, копавших могилу. Жертвами ДТП стали три человека.

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Никита Савин
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