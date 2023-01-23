Прокурор попросил присяжных признать экс-губернатора Фургала виновным в убийстве

Прокурор просит присяжных признать экс-губернатора Фургала виновным в убийстве и покушении

В Люберецком городском суде Московской области начались прения сторон по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийства и покушении на конкурентов. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании представитель государственного обвинения в лице прокуратуры просил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Его обвиняют в убийствах коммерсантов в 2004-2005 годах. Ему также предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества.

Фургал не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года.