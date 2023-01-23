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12:26, 23 января 2023Силовые структуры

Прокурор попросил присяжных признать экс-губернатора Фургала виновным в убийстве

Прокурор просит присяжных признать экс-губернатора Фургала виновным в убийстве и покушении

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

В Люберецком городском суде Московской области начались прения сторон по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийства и покушении на конкурентов. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании представитель государственного обвинения в лице прокуратуры просил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Его обвиняют в убийствах коммерсантов в 2004-2005 годах. Ему также предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества.

Фургал не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Его задержали в ночь на 9 июля 2020 года.

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Любовь Ширижик
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