Названо число пересекших границу Грузии россиян

МВД Грузии: около 1,5 млн россиян пересекли границу страны в 2022 году

Около 1,5 миллиона россиян пересекли границу Грузии в 2022 году — это примерно в пять раз превышает показатель 2021 года. Такое число назвали в МВД Грузии, сообщает ТАСС.

По информации министерства, наибольший поток россиян был зафиксирован в августе — 260 810 человек, в июле — 236 734 человека, и сентябре — 222 274 человека. Всего грузинскую границу пересекли 1 459 546 человек. В 2021 году Грузию посетили 292 512 российских граждан.

В прошлом году, по данным МВД, страну посетили около 5,5 миллиона иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай открыли сухопутную границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с 2020 года. Отмечается, что таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай, два — на въезд в Россию.