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23:05, 23 января 2023Бывший СССР

Названо число пересекших границу Грузии россиян

МВД Грузии: около 1,5 млн россиян пересекли границу страны в 2022 году

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Около 1,5 миллиона россиян пересекли границу Грузии в 2022 году — это примерно в пять раз превышает показатель 2021 года. Такое число назвали в МВД Грузии, сообщает ТАСС.

По информации министерства, наибольший поток россиян был зафиксирован в августе — 260 810 человек, в июле — 236 734 человека, и сентябре — 222 274 человека. Всего грузинскую границу пересекли 1 459 546 человек. В 2021 году Грузию посетили 292 512 российских граждан.

В прошлом году, по данным МВД, страну посетили около 5,5 миллиона иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай открыли сухопутную границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с 2020 года. Отмечается, что таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай, два — на въезд в Россию.

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Юлия Мискевич
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