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11:18, 23 января 2023Бывший СССР

Бывшего президента Туркмении наделили неприкосновенностью

Экс-президента Туркмении Бердымухамедова и его семью наделили неприкосновенностью

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о неприкосновенности бывшего главы республики, своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что подписанный главой государства конституционный закон «О Национальном Лидере туркменского народа» гарантирует экс-президенту и членам его семьи, помимо неприкосновенности, госзащиту и условия для осуществления деятельности.

Согласно документу, оказанием служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг, а также материальным обеспечением Гурбангулы Бердымухамедова будут заниматься уполномоченные государственные органы

Препятствование законной деятельности экс-президента и унижение его чести и достоинства будут предусматривать за собой ответственность в соответствии с туркменским законодательством.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Алевтина Запольская
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