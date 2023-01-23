Бывшего президента Туркмении наделили неприкосновенностью

Экс-президента Туркмении Бердымухамедова и его семью наделили неприкосновенностью

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о неприкосновенности бывшего главы республики, своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что подписанный главой государства конституционный закон «О Национальном Лидере туркменского народа» гарантирует экс-президенту и членам его семьи, помимо неприкосновенности, госзащиту и условия для осуществления деятельности.

Согласно документу, оказанием служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг, а также материальным обеспечением Гурбангулы Бердымухамедова будут заниматься уполномоченные государственные органы

Препятствование законной деятельности экс-президента и унижение его чести и достоинства будут предусматривать за собой ответственность в соответствии с туркменским законодательством.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.