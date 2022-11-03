Путин вручил орден экс-президенту Туркменистана Бердымухамедову

Президент России Владимир Путин вручил экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщается на сайте Кремля.

Указ о награждении Бердымухамедова за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами Путин подписал в августе.

«Это очень высокая награда, она полностью соответствует тому вкладу, который был сделан Вами в развитие наших межгосударственных связей», — заявил российский лидер.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял страну с декабря 2006 по март 2022 года, сейчас он занимает пост председателя Народного совета национального собрания Туркменистана.