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13:46, 23 января 2023Силовые структуры

Бизнесмена осудили за хищение акций «Морского нефтяного терминала» в Крыму

В Москве суд дал 3,5 года бизнесмену за хищение акций «Морского нефтяного терминала»

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бизнесмена Андрея Гуськова за хищение акций «Морского нефтяного терминала» в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в мошенничестве. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, Гуськова наняли в качестве бизнес-консультанта по сделке, проводимой предпринимателем Владимиром Кругловым, по приобретению нефтяного терминала у властей. Однако Гуськов втайне от нанимателя похитил акции предприятия и переписал их на компанию матери.

Потерпевший оценил ущерб более чем в 651 миллион рублей. Прокурор просил приговорить Гуськова к 3,5 года заключения.

«Морской нефтяной терминал» является крупнейшим на полуострове комплексом по перевалке и хранению нефтепродуктов. Гуськов вину не признал. Он был задержан в апреле 2021 года, после того как в Следственный комитет России с заявлением о хищении акций нефтебазы обратился Круглов.

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Любовь Ширижик
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