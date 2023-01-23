Модели вышли на подиум со звериными головами в полный размер на одежде

Модели бренда Schiaparelli вышли на подиум с головами львов и волков на платьях и пальто

Французский бренд Schiaparelli представил новую коллекцию Haute Couture и привлек внимание общественности. Фотографии мероприятия публикует Vogue.

Известно, что дефиле люксовой марки состоялось в Париже в рамках Недели высокой моды, которая проходит с 23 по 26 января. На размещенных кадрах видно, что модели вышли на подиум в одежде с пришитыми к ткани головами различных зверей в полный размер. Например, Ирина Шейк представила платье с головой льва, а Наоми Кэмпбелл — меховое пальто с головой черного волка.

Помимо упомянутых манекенщиц, в показе также приняли участие Аликс Буторс, Каролина Спаковски, Мила ван Этен, Саския де Брау и другие знаменитости. Участницы шоу, в частности, продемонстрировали приглашенной публике полупрозрачные платья, костюмы в пайейтках, кожаные предметы гардероба и вечерние наряды с бахромой.

В октябре 2021 года Schiaparelli начал продавать необычный аксессуар за сотни тысяч рублей и развеселил покупателей. Речь идет о сумке коричневого цвета из гладкой телячьей кожи за 4200 евро (314 тысяч рублей), выполненной в виде женской груди. Изделие украшено золотой фурнитурой, на которую нанесен логотип марки.