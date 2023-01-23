Студенток из Чечни и Дагестана исключили из колледжа после отказа снимать платки

Новочеркасский колледж исключил студенток из Чечни и Дагестана после отказа снимать платки

В Новочеркасске пятерых студенток местного медицинского колледжа исключили из учебного заведения после отказа снимать платки. Об этом говорится в видеообращении девушек, которое опубликовано в группе Национальной ассоциации юристов России (НАЮР) во «ВКонтакте».

По словам студенток, в колледже им начали делать замечания после того, как они начали носить платки. В выговоре девушкам объяснили, что ношение одежды религиозного характера нарушает правила распорядка учебного заведения.

«На нашей одежде нет никакой религиозной атрибутики. Мы на территории колледжа не молимся, не совершаем какие-то обряды, касающиеся религии. Мы просто хотим учиться и получить образование», — добавили студентки.

Девушки обратились за помощью в НАЮР. Глава ассоциации Руслан Нагиев заявил, что администрация колледжа отказалась выдавать приказ об отчислении. При этом он отметил, что в здании учебного заведения размещена икона с изображением Девы Марии в платке.

Ранее в Екатеринбурге преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа подрался со студентом. Поводом для конфликта стало то, что подросток якобы матерился в аудитории. Часть потасовки попала на видео.