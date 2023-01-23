Молодой россиянин до смерти избил 53-летнюю мать и попал в СИЗО

Под Омском поместили в СИЗО 23-летнего юношу, избившего до смерти 52-летнюю мать за упреки

В Омской области суд поместил в СИЗО 23-летнего молодого человека за убийство 52-летней матери. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 января фигурант забил до смерти женщину за упреки.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

Ранее стало известно, что в Уфе 18-летний студент зарезал мать из-за спрятанного блокнота с паролями от аккаунтов.