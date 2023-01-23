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16:11, 23 января 2023Интернет и СМИ

Стало известно об опасениях Японии лишиться российского газа

Japan Times: власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа
СюжетСанкции против России:

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа. Об этом заявил автор Этьен Балмер в колонке для издания The Japan Times.

Обозреватель обратил внимание, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в то время как японская сторона «осталась на месте». «Доступ к российскому газу — это то, о защите чего Япония больше всего заботится», — написал он.

По словам профессора политологии в Университете Темпл Джеймса Брауна, Япония до сих пор помнит нефтяной кризис 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности прочно укоренились в сознании властей страны.

Балмер добавил, что японские официальные лица считают дальнейшее использование «Сахалина» «императивом энергетической безопасности». Выход Японии из проектов может привести к тому, что Китай присоединится к ним, резюмировал обозреватель.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит политику санкций против России. Для этого, по его словам, Япония будет укреплять сотрудничество со странами «Большой семерки».

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Олег Давыдов
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