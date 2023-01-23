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08:45, 23 января 2023Мир

Япония продолжит политику санкций против России

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио продолжит политику санкций против России

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Власти Японии намерены укреплять сотрудничество со странами «Большой семерки» и глобального Юга по теме продолжения санкционного давления на Россию. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, его словам передает ТАСС.

Глава японского правительства заявил о планах стран G7 объединиться для борьбы с различными мировыми вызовами. «С этой целью мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике. Кроме того, мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины», — высказался он.

Кисида также добавил, что на саммите Группы семи в Хиросиме, который пройдет в мае, он собирается показать намерение возглавить усилия стран по созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Ранее стало известно, что японское правительство решило помочь населению Украины в зимний период и отправило 262 генератора для поддержания работы энергосистем страны. В МИД страны подчеркнули, что Токио продолжит оказывать поддержку украинским гражданам.

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Виктория Кондратьева
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