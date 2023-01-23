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07:03, 23 января 2023Мир

Япония решила согреть Украину зимой

Япония направила Украине более 260 генераторов для поддержания работы энергосистем

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Японское правительство решило помочь населению Украины в зимний период и отправило 262 генератора для поддержания работы энергосистем страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное в понедельник сообщение японского МИД.

«После поставки 25 генераторов в декабре прошлого года с 14 января на Украину было отправлено еще 237 генераторов», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

В МИД подчеркнули, что Япония продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в середине февраля может посетить Украину и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В планах японского политика также осмотр районов, где ранее проходили бои.

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Екатерина Подвигина
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