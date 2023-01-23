Япония решила согреть Украину зимой
Японское правительство решило помочь населению Украины в зимний период и отправило 262 генератора для поддержания работы энергосистем страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное в понедельник сообщение японского МИД.
«После поставки 25 генераторов в декабре прошлого года с 14 января на Украину было отправлено еще 237 генераторов», — отмечает внешнеполитическое ведомство.
В МИД подчеркнули, что Япония продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны «Большой семерки».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в середине февраля может посетить Украину и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В планах японского политика также осмотр районов, где ранее проходили бои.