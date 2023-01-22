Японский премьер захотел посетить Киев в феврале

Yomiuri: премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине февраля посетить Украину

Японский премьер Фумио Кисида может в середине февраля посетить Киев и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет газета Yomiuri Shimbun.

По данным издания, японский политик также хочет осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои. Если визит состоится, по итогам поездки Кисида и Зеленский сделают совместное заявление против России.

Издание уточнило, что поездка в Киев важна для Кисиды из-за председательства Токио в «Группе семи» (G7) в 2023 году. По мнению журналистов, поездка продемонстрирует активную вовлеченность японской стороны в процесс оказания помощи Украине. При этом японское правительство изучает возможности обеспечения безопасности во время визита.

Ранее Кисида пообещал, что Япония продолжит вводить против России санкции и оказывать поддержку Украине.