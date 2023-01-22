Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 22 января 2023Мир

Японский премьер захотел посетить Киев в феврале

Yomiuri: премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине февраля посетить Украину
СюжетСанкции против России:
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Японский премьер Фумио Кисида может в середине февраля посетить Киев и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет газета Yomiuri Shimbun.

По данным издания, японский политик также хочет осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои. Если визит состоится, по итогам поездки Кисида и Зеленский сделают совместное заявление против России.

Издание уточнило, что поездка в Киев важна для Кисиды из-за председательства Токио в «Группе семи» (G7) в 2023 году. По мнению журналистов, поездка продемонстрирует активную вовлеченность японской стороны в процесс оказания помощи Украине. При этом японское правительство изучает возможности обеспечения безопасности во время визита.

Ранее Кисида пообещал, что Япония продолжит вводить против России санкции и оказывать поддержку Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
В Чехии призвали к дипломатическому решению украинского конфликта
В ЛНР рассказали об обстреле Стаханова со стороны ВСУ
Японский премьер захотел посетить Киев в феврале
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
В США допустили щекотливую ситуацию с Маском в Китае
Германию призвали подумать перед отправкой Украине танков
Российский артиллерист предрек провал ВСУ под Кременной
Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений
Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.