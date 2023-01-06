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13:25, 6 января 2023Мир

Премьер Японии созвонился с Зеленским

NHK: премьер-министр Японии Кисида созвонился с президентом Украины Зеленским

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По информации издания, японский премьер пообещал, что Токио, который в этом году будет председательствовать в Группе семи (G7), продолжит вводить против России санкции и оказывать поддержку Украине.

Сообщается, что ранее украинская сторона обратилась к Токио с просьбой о визите Кисиды на Украину, поэтому лидеры, судя по всему, также обсудили предстоящую поездку.

Ранее японская газета Nikkei Asia сообщила, что власти страны намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. По данным издания, в Токио убеждены, что координация действий G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня.

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Виктория Кондратьева
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