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05:52, 2 января 2023Мир

Япония захотела предложить Зеленскому участвовать онлайн в саммите G7

Nikkei: Япония хочет пригласить Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Японии намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei Asia.

По данным издания, Токио считает, что выступление главы Украины познакомит лидеров стран G7 с текущей ситуацией. Кроме того, координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня, пишет японское СМИ. В частности, в случае такого развития событий власти Японии рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой подобно тому, как это было сделано в отношении России.

Отмечается, что Япония также планирует пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо.

В декабре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2023 году страна в роли председателя G7 намерена продвигать санкции против в России. В январе запланировано турне Кисиды по странам G7.

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Марина Совина
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