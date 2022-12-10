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15:30, 10 декабря 2022Мир

Япония заявила о намерении продвигать санкции против в России

Япония продолжит помогать Украине и будет продвигать санкции против России в 2023 году
СюжетСанкции против России:

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2023 году страна в роли председателя G7 намерена продвигать санкции против в России. Его слова приводит ТАСС.

Кисида повторил критику в адрес России в связи с ситуацией на Украине. Он добавил, что в следующем году Япония продолжит помогать Киеву и будет энергично продвигать антироссийские санкции. Премьер-министр подчеркнул, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии. Саммит объединения пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Выбором этого города для встречи Япония намерена продемонстрировать решимость в вопросах ядерного разоружения.

Ранее сообщалось, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии подразумевает новую характеристику России в данной сфере. По информации источника в правительстве, Россия будет расцениваться как страна, «вызывающая серьезные опасения в сфере безопасности».

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Алиса Дмитриева
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