Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности

«Асахи»: в новой стратегии нацбезопасности Японии РФ будет «вызывать серьезные опасения»

Обновленная стратегия национальной безопасности Японии подразумевает новую характеристику России в данной сфере. Об этом сообщает газета «Асахи».

По информации источника в правительстве, Россия будет расцениваться как страна, «вызывающая серьезные опасения в сфере безопасности». При этом ряд политиков выразили мнение, что действия Москвы следует считать прямой «угрозой», а не «вызывающими опасения».

Собеседник издания допустил, что обновленная стратегия нацбезопасности может быть одобрена уже в конце следующей недели.

Ранее Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.