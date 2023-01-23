В парламенте Франции выступили против поставок тяжелых танков Украине

Марин Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Украине

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Украине. Об этом сообщает BFM.

Политик отметила, что передача подобной техники Киеву может спровоцировать выход конфликта за пределы Украины. «Вопрос в том, не усугубит ли это (поставка танков — прим. «Ленты.ру») эту войну. (...) Разве, направляя тяжелые вооружения, не интернационализируем ли мы конфликт, что является большой опасностью? Не удалимся ли мы от мирного решения на переговорах, зная, что ни один конфликт в наши дни не решается военным путем?» — отметила Ле Пен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность поставок французских танков Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ) не исключена. Макрон добавил, что поставки танков не должны привести к эскалации конфликта на Украине и не должны причинять ущерб обороноспособности Франции. Также, по его мнению, необходимо учитывать уровень подготовки украинских военных.