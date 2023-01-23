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12:04, 23 января 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой

Президент Белоруссии Лукашенко назвал обстановку вокруг республики непростой

Фото: Photolure / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обстановку вокруг республики непростой, как никогда ранее. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси — военно-политическая обстановка, да и экономическая — не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи», — заявил белорусский лидер на мероприятии по утверждению решений на охрану государственной границы в 2023 году.

Он подчеркнул, что обстановка меняется быстро, а динамика очень большая. Лукашенко попросил председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо охарактеризовать ситуацию. Кроме того, на встрече обсудят вопросы, связанные с беженцами и поддержкой армии.

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Кристина Есикова
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