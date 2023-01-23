Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой
Президент Белоруссии Лукашенко назвал обстановку вокруг республики непростой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обстановку вокруг республики непростой, как никогда ранее. Его слова передает агентство БЕЛТА.
«Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси — военно-политическая обстановка, да и экономическая — не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи», — заявил белорусский лидер на мероприятии по утверждению решений на охрану государственной границы в 2023 году.
Он подчеркнул, что обстановка меняется быстро, а динамика очень большая. Лукашенко попросил председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо охарактеризовать ситуацию. Кроме того, на встрече обсудят вопросы, связанные с беженцами и поддержкой армии.