Вероятность конфискации российских активов за рубежом оценили

В Минфине признали вероятность конфискации российских активов за рубежом

В Минфине признали, что вероятность конфискации российских активов за рубежом существует. При этом, указали в ведомстве, пока в странах Запада отсутствует консенсус по этому вопросу, передает РБК.

«Возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое "прощупывание" ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — прокомментировал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе». К таким радикально настроенным странам представитель министерства отнес в первую очередь Канаду и Польшу.

Ранее стало известно, что ЕС хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли. В конце января глава Евросовета Шарль Мишель призвал европейских лидеров продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. «Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это совершенно ясно», — подчеркнул он.