Раскрыта разница в зарплатах женщин и мужчин в России

Минтруд: разница в зарплатах женщин и мужчин в России составляет почти 28%

Разница между зарплатами женщин и мужчин в России составляет почти 28 процентов. Эти данные раскрыла первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, разрыв в заработке женщин и мужчин постепенно сокращается, но остается на высоком уровне. Власти по-прежнему наблюдают барьеры, которые мешают достаточному карьерному продвижению женщин, хотя они и владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами.

Баталина также рассказала, что в России вырос уровень занятости женщин с детьми. По ее словам, сейчас экономически активы 67,8 процента россиянок в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих детей в возрасте до шести лет.

Ранее специалисты сервиса SuperJob заявили, что демографическая ситуация в России и военный конфликт на Украине «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые». Из-за дефицита рабочей силы на российском рынке труда стало больше женщин — в некоторых профессиях доля соискателей женского пола за девять месяцев выросла на 5-6 процентных пунктов.

