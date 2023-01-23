Пользователи Reddit признались в ошибках из-за тяги к сексу

В сети вспомнили, как из-за неудержимой тяги к сексу влезали в долги и попадали к врачам

Пользователи Reddit вспомнили, как попадали к врачам и влезали в долги из-за неудержимой тяги к сексу. В связанных с этим ошибках они признались в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие рассказали о проблемах со здоровьем, так или иначе ставших следствием желания заняться любовью или мастурбировать.

У меня был приступ, но вместо того, чтобы позвонить врачу, я убедил свою девушку, что я в порядке, и мы занялись сексом kilorevz пользователь Reddit

Был разок с девушкой на вечеринке. Не так уж хороша собой она была, просто я заскучал, был пьян и похотлив. Потом пришлось избавляться от лобковых вшей No_External7289 пользователь Reddit

Некоторые утверждают, что из-за страсти портили вещи.

Зачем-то кончил на моего любимого плюшевого медведя из детства. Осознав, сидел и смотрел на это месиво из спермы и меха. Помыл его, конечно, но пятна остались NootNootMFer пользователь Reddit

Автору одного из-за комментариев сексуальный порыв обошелся особенно дорого.

Занялась сексом со своим бывшим бухгалтером на его столе, бумаги были испорчены, и я оказалась в долгах. Все в итоге удалось замять, но меня ждали полторы ужасные недели RealNCRranger пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали секреты непринужденного разговора с незнакомыми людьми. По их словам, в таком случае помогут откровенность и искренний интерес к собеседнику.