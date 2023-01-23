Пользователи Reddit признались в ошибках из-за тяги к сексу
Пользователи Reddit вспомнили, как попадали к врачам и влезали в долги из-за неудержимой тяги к сексу. В связанных с этим ошибках они признались в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Многие рассказали о проблемах со здоровьем, так или иначе ставших следствием желания заняться любовью или мастурбировать.
У меня был приступ, но вместо того, чтобы позвонить врачу, я убедил свою девушку, что я в порядке, и мы занялись сексом
Был разок с девушкой на вечеринке. Не так уж хороша собой она была, просто я заскучал, был пьян и похотлив. Потом пришлось избавляться от лобковых вшей
Некоторые утверждают, что из-за страсти портили вещи.
Зачем-то кончил на моего любимого плюшевого медведя из детства. Осознав, сидел и смотрел на это месиво из спермы и меха. Помыл его, конечно, но пятна остались
Автору одного из-за комментариев сексуальный порыв обошелся особенно дорого.
Занялась сексом со своим бывшим бухгалтером на его столе, бумаги были испорчены, и я оказалась в долгах. Все в итоге удалось замять, но меня ждали полторы ужасные недели
Ранее пользователи Reddit назвали секреты непринужденного разговора с незнакомыми людьми. По их словам, в таком случае помогут откровенность и искренний интерес к собеседнику.