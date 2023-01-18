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13:08, 18 января 2023Забота о себе

Названы способы научиться разговаривать с незнакомцами

На Reddit назвали искренний интерес и откровенность секретами разговора с незнакомцами

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали секретом непринужденного разговора с незнакомыми людьми откровенность и искренний интерес к собеседнику. Эти способы они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Чаще всего для того, чтобы научиться разговаривать с незнакомцами, советуют искренне интересоваться жизнью собеседника и его ответами.

Будьте искренними, выражайте свое мнение. Выражая его, будьте добры. Делайте комплименты, знакомьтесь, принимайте комплименты от других

Hex_PAWSпользователь Reddit

Люди обожают говорить о себе, так что секрет смол-тока — в том, чтобы поддерживать в них желание говорить. Для начала спросить, кем они работают, потом пойти глубже и спросить, нравится ли работа, как долго человек на этом месте

DeepRootпользователь Reddit

Кроме того, в комментариях рекомендуют задавать вопросы о том, что окружает собеседников в данный момент.

В баре спросите, что человек ест или пьет, сделайте комплимент выбору. Не думайте слишком много и помните, что беседу можно закончить в любой момент

420DepravedDudeпользователь Reddit

Также подписчики форума советуют не забывать о собственной откровенности, которая поможет раскрыться и собеседнику.

Будьте уязвимы

Conscious_Ad_6572пользователь Reddit
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Александра Лисица
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