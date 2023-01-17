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11:31, 17 января 2023Забота о себе

Пострадавшие от буллинга пользователи Reddit перечислили причины издевательств

Жертвы буллинга рассказали, что их травили за болезни и вредные привычки родителей

Фото: Julia Taubitz / Unsplash

Пользователи Reddit, пострадавшие от буллинга, рассказали, что их травили за вредные привычки родителей и болезни. Эти и другие причины для издевательств в школе они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Часто поводом для травли становились вредные привычки или ментальные расстройства родителей жертв и их последствия.

Моя мать бесконтрольно подбирала бездомных животных. Даже когда я перестирывала одежду, я не могла избавиться от запаха. Доходило до того, что я замачивала одежду в хлорке

Blankly-Staringпользовательница Reddit

Мы были бедными... И мать постоянно курила, так что я была нищая и прокуренная. Дети жестоки

Evil-ishпользовательница Reddit

Иногда травля была связана с болезнями.

Причина была в экземе, которая часто высыпала на лице

Puffs01пользователь Reddit

Я тогда этого не знал, но причина была в моем аутизме

Defiant63пользователь Reddit
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В некоторых случаях видимых поводов для издевательств не было, и это признавали сами обидчики.

Обидчики чаще всего преследовали меня до дома, и матери пришлось пригрозить их родителям. Я спросил одного, что я им такого сделал. Тот ответил: «Родился». Ну что на это ответишь?

msprangпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили железные поводы пойти на второе свидание. Среди них они назвали внимательность и неисчерпаемые темы.

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Александра Лисица
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