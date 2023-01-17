Пострадавшие от буллинга пользователи Reddit перечислили причины издевательств

Жертвы буллинга рассказали, что их травили за болезни и вредные привычки родителей

Пользователи Reddit, пострадавшие от буллинга, рассказали, что их травили за вредные привычки родителей и болезни. Эти и другие причины для издевательств в школе они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Часто поводом для травли становились вредные привычки или ментальные расстройства родителей жертв и их последствия.

Моя мать бесконтрольно подбирала бездомных животных. Даже когда я перестирывала одежду, я не могла избавиться от запаха. Доходило до того, что я замачивала одежду в хлорке Blankly-Staring пользовательница Reddit

Мы были бедными... И мать постоянно курила, так что я была нищая и прокуренная. Дети жестоки Evil-ish пользовательница Reddit

Иногда травля была связана с болезнями.

Причина была в экземе, которая часто высыпала на лице

Puffs01 пользователь Reddit

Я тогда этого не знал, но причина была в моем аутизме Defiant63 пользователь Reddit

В некоторых случаях видимых поводов для издевательств не было, и это признавали сами обидчики.

Обидчики чаще всего преследовали меня до дома, и матери пришлось пригрозить их родителям. Я спросил одного, что я им такого сделал. Тот ответил: «Родился». Ну что на это ответишь? msprang пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили железные поводы пойти на второе свидание. Среди них они назвали внимательность и неисчерпаемые темы.