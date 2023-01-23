Польский премьер опроверг сообщения о планах по разделу Украины

Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины

Слова о том, что Польша в начале специальной военной операции России (СВО) задумывалась о разделе Украины, позорны. Сообщения о таких планах опроверг польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем Twitter.

Ранее о том, что Варшава рассматривала вариант раздела страны на начальной стадии СВО, заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По словам Моравецкого, подобные высказывания ничем не отличаются от российской пропаганды. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — сказал премьер. Он также призвал оппозицию страны не поддерживать заявления Сикорского.

Ранее сообщалось, что жители Варшавы 21 января устроили антивоенный митинг с требованием перестать втягивать Польшу в конфликт на Украине. Местных чиновников и журналистов протестующие обвинили в том, что они «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны».