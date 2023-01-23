Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 23 января 2023Мир

Польский премьер опроверг сообщения о планах по разделу Украины

Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины

Фото: Andrzej Lange / Polska Agencja Prasowa / Globalookpress.com

Слова о том, что Польша в начале специальной военной операции России (СВО) задумывалась о разделе Украины, позорны. Сообщения о таких планах опроверг польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем Twitter.

Ранее о том, что Варшава рассматривала вариант раздела страны на начальной стадии СВО, заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По словам Моравецкого, подобные высказывания ничем не отличаются от российской пропаганды. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — сказал премьер. Он также призвал оппозицию страны не поддерживать заявления Сикорского.

Ранее сообщалось, что жители Варшавы 21 января устроили антивоенный митинг с требованием перестать втягивать Польшу в конфликт на Украине. Местных чиновников и журналистов протестующие обвинили в том, что они «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
На Украине ответили на заявление Нарышкина о хранении оружия на АЭС
В Норвегии прокомментировали возможную экстрадицию бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
В США оценили идею монеты в один триллион долларов ради спасения от дефолта
Германия назвала срок полного замещения российского газа
Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам
Польский премьер опроверг сообщения о планах по разделу Украины
В Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута
В Турции сочли неприемлемым бездействие Швеции в отношении нападок на Коран
Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.