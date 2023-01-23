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17:08, 23 января 2023Мир

В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО

Экс-глава МИД Польши Сикорский признался в мыслях Варшавы о разделе Украины в начале СВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Польше рассматривали вариант раздела республики, когда специальная военная операция (СВО) России на Украине была в начальной стадии. О планировании Варшавой раздела заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet, передает РИА Новости.

Так Сикорский ответил на вопрос, верит ли он в то, что правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») задумывалось о разделе страны. «Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет и, возможно, Украина рухнет», — считает бывший министр.

По его словам, если бы не героизм украинского президента Владимира Зеленского и помощь Киеву со стороны западных стран, ситуация могла бы развиться по-разному.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе. «Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды», — написал он в своем Twitter.

Ранее, 21 января, жители Варшавы вышли на антивоенный митинг. Они выступили против втягивания Польши в конфликт на территории Украины, обвинив чиновников и местных журналистов в том, что они «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны».

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Варвара Кошечкина
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