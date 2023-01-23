В Ульяновске оркестр сыграет в честь дня рождения Моцарта

В Ульяновске пройдет концерт в честь дня рождения Моцарта

В Ульяновске 26 января в зале Дворянского собрания состоится концерт в честь дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта «Ах, Моцарт, Моцарт!». Об этом сообщает издание Ulpressa.

Программу исполнит Камерный оркестр Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский».

В программе прозвучат части из концертов для флейты и арфы с оркестром, арии из опер композитора, а также номера для струнного оркестра. Музыканты сыграют три дивертисмента для струнного оркестра (1772, «Зальцбургские симфонии»): KV136 Ремажорв трех частях: Allegro, Andante, Presto, KV 137 Сибемоль мажор в трех частях: Andante, Allegro di molto, Allegro assai

KV 138 Фа мажор в трех частях: Allegro, Andante, Presto, а также концерт для флейты и арфы с оркестром, солистки – Наталья Борисова и Анастасия Акулова. На мероприятии также прозвучат ария Памины из оперы «Волшебная флейта», ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта» и «Аллилуйя» из мотета «Exsultate, Jubilate».

Ранее сообщалось, что в Челябинском театре оперы и балета 8 марта впервые состоится вокальный турнир баритонов и теноров. В состязании примут участие четыре тенора и четыре баритона. Оно будет проходить в четыре тура. Первые два — это классические романсы и народные песни (русские, неаполитанские и испанские). В третьем туре певцы исполнят знаменитые арии, а в четвертом попробуют себя в роли эстрадных артистов, оба этапа пройдут под музыку оркестра. Победителей определят зрители при помощи шумомера.