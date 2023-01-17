В Челябинске пройдет вокальное состязание баритонов и теноров

В Челябинском театре оперы и балета пройдет турнир баритонов и теноров

В Челябинском театре оперы и балета 8 марта впервые состоится грандиозный вокальный турнир баритонов и теноров. Об этом сообщает издание U24.

В состязании примут участие четыре тенора и четыре баритона. Оно будет проходить в четыре тура. Первые два — это классические романсы и народные песни (русские, неаполитанские и испанские). В третьем туре певцы исполнят знаменитые арии, а в четвертом попробуют себя в роли эстрадных артистов, оба этапа пройдут под музыку оркестра.

Победителей определят зрители при помощи шумомера — этот прибор поможет установить лучшего исполнителя по громкости аплодисментов.

В команду теноров вошли Павел Чикановский, Алексей Пьянков, Александр Павлов, Денис Прокопьев, в команду баритонов — Андрей Меркульев, Александр Сильвестров (на фото), Виталий Савельев, Дмитрий Никитин.

На концерте прозвучат самые популярные произведения вокального искусства: каватина Фигаро и «Сердце красавицы», «Тореадор, смелее в бой» и «Смейся, паяц», «Эй, ямщик, гони-ка к Яру» и «Очи черные», «Скажите, девушки» и «О, мое солнышко», русские романсы и лучшие песни отечественной и зарубежной эстрады.

Ранее сообщалось, что в Уфе 8 января состоялся конкурс-фестиваль самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация». По итогам конкурса лучшим в исполнении художественного пения в смешанной возрастной категории признали хор «Воскресение» воскресной школы Свято-Никольского храма села Булгаково. Победителем стал молодежный хор Свято-Никольского кафедрального собора из Стерлитамака. Во взрослой возрастной категории жюри сочло лучшим в художественном пении вокальный ансамбль «Надежда» при Свято-Пантелеимоновском храме Уфы.