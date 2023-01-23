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07:47, 23 января 2023Россия

В российском городе трамвай отрезал мужчине голову

В Приморском районе Санкт-Петербурга трамвай отрезал голову мужчине

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге трамвай отрезал голову мужчине, который оказался на трамвайных путях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла в Приморском районе города. Очевидцы сообщают, что трамвай не задел россиянина, а мужчина сам упал под под его колеса, так как был пьян.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. В местной группе во «ВКонтакте» говорится, что мужчина попал под колеса трамвая на улице Савушкина.

Ранее в Хабаровске трамвай насмерть сбил пенсионерку. 74-летняя россиянка шла по трамвайным путям, так как весь тротуар был перекопан из-за ремонта. Пенсионерка не заметила трамвай, так как двигалась спиной к нему — она погибла на месте происшествия.

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Анастасия Шейкина
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